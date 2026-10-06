Combate de Angamos: un telegrama de hace 147 años revela detalles previos al conflicto

A propósito de los 147 años del Combate de Angamos que se conmemoran en este 2026, un telegrama del 7 de octubre de 1879 ha permitido conocer información sobre los preparativos vinculados al monitor Huáscar horas antes del histórico enfrentamiento. Este documento forma parte de una colección que reúne cerca de 500 folios sobre la Guerra del Pacifico.

El telegrama registra la necesidad de cargar barriles de pólvora, granadas y otro armamento en el Huáscar antes de su encuentro en Punta de Angamos. Para Enrique Briceño, magíster en Historia, estos detalles permiten reconstruir aspectos cotidianos de este enfrentamiento que no siempre aparecen en los partes oficiales.

Junto con esta pieza, también se conserva otros cuatro documentos relacionados con el Combate de Angamos. Entre ellos se encuentran una publicación de 1880 dedicada a la memoria de Miguel Grau, un libro sobre el combate editado en Bolivia, una obra vinculada a la Corbeta Unión y una edición en formato cómic sobre el almirante y el conflicto, publicada por la Marina de Guerra del Perú un siglo después.

La colección también incluye discursos, expresiones de pesar y textos escritos por personalidades de la época; documentos que evidencian el reconocimiento que alcanzó Grau después de su muerte.

Según Briceño, la lectura conjunta de estos materiales permite contrastar telegramas, partes de guerra, publicaciones y testimonios para obtener diferentes perspectivas sobre lo ocurrido en torno al combate y sobre la dimensión que alcanzó posteriormente la figura de Grau.

“La peruanidad se construye a partir del conocimiento preciso y serio de nuestra historia. Estos documentos son fundamentales porque permiten aproximarnos a ella sin fanatismos ni chauvinismos, simplemente tratando de conocer los hechos a partir de las fuentes”, indicó el especialista sobre este fondo histórico custodiado por la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL COMBATE DE ANGAMOS?

El 8 de octubre de 1879, el monitor Huáscar, comandado por Miguel Grau, inició el Combate de Angamos al enfrentarse a una escuadra chilena con mayor poder. El enfrentamiento terminó con la captura del buque peruano y la muerte de Grau, quien se convirtió desde entonces en una de las principales figuras heroicas de la historia nacional.

La trayectoria del ‘Caballero de los Mares’ ya había quedado marcada meses antes, especialmente durante el Combate de Iquique, donde Grau ordenó rescatar a los sobrevivientes de la corbeta chilena Esmeralda tras hundirla. También escribió a la viuda del capitán Arturo Prat para comunicarle su muerte y devolverle sus pertenencias, gestos que contribuyeron a consolidar la imagen de humanidad y respeto que acompañó su figura.

El legado de Miguel Grau también permanece en documentos históricos, cartas y publicaciones que permiten conocer distintas facetas de su vida y comprender cómo se construyó su memoria como héroe nacional.

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