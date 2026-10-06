Diputados debaten delegación de facultades solicitada por el gobierno: esto dicen los congresistas

Este martes 6 de octubre, la Cámara de Diputados sesiona para debatir y votar el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el gobierno de Keiko Fujimori. El debate incluyó cuestionamientos entre las bancadas oficialistas y de oposición respecto al alcance del pedido y su eventual aprobación.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, explicó los temas en los que el Ejecutivo podría legislar si el documento recibe respaldo. Entre ellos figuran asuntos de seguridad ciudadana, respuestas a los efectos del fenómeno El Niño y diversas modificaciones normativas.

En seguridad ciudadana, la propuesta contempla facultades para legislar sobre migración, control de armas de fuego y explosivos de uso civil, así como la reforma del sistema penitenciario. También incluye el fortalecimiento del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles y la modificación de la ley sobre delitos informáticos, entre otros aspectos.

Respecto a las medidas frente a los efectos del fenómeno El Niño, se plantea permitir que Indeci ejecute la entrega de bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días posteriores a la ocurrencia de un desastre. Asimismo, se contempla modificar el marco normativo para eliminar dobles requisitos en diversos trámites y legislar sobre fortalecimiento de transferencia tecnológica y la modificación de la ley que crea el bono familiar habitacional.

Durante la sesión, Fuerza Popular y Juntos por el Perú sustentaron sus respectivos dictámenes aprobados en minoría. Mientras Fuerza Popular defendió la delegación de facultades al Gobierno, Juntos por el Perú planteó el archivo definitivo del pedido.

ACALORADO DEBATE

Las posiciones encontradas generaron intercambios entre representantes de ambas agrupaciones. Cecilia Chacón, de Fuerza Popular, sostuvo que durante la jornada se conocería quiénes “le darían la espalda al país por razones ideológicas”, en referencia a quienes optarían por no otorgar las facultades.

Desde Renovación Popular, Frank Krklec señaló que el dictamen en debate era resultado del diálogo y los acuerdos alcanzados por cuatro bancadas: Obras, Renovación Popular, Buen Gobierno y Ahora Nación. En esa línea, Javier Cipriani afirmó que la ciudadanía espera resultados de la Cámara de Diputados.

Los cruces entre el fujimorismo y Juntos por el Perú se intensificaron cuando integrantes de este último grupo cuestionaron a la jefa de Estado o al gobierno de su padre. Olver Peña pidió a la Cámara de Senadores respetar la decisión que adopte la Cámara de Diputados, ante la posibilidad de que la cámara alta modifique lo aprobado.

Catherin Palomino afirmó que Juntos por el Perú no es obstruccionista y sostuvo que el pedido debe respetar la Constitución, específicamente en cuanto a la precisión del tiempo y las áreas sobre las que se pretende legislar. Norma Yarrow, de Renovación Popular, cuestionó las intervenciones de esa bancada y defendió el acuerdo alcanzado entre cuatro grupos parlamentarios como un punto medio entre otorgar todas las facultades solicitadas y rechazarlas.

Al cierre de esta nota, la Cámara de Diputados pausó el debate para un nuevo intermedio. De aprobarse el dictamen, este pasará a la Cámara de Senadores para que vuelva a ser atendido, debatido y votado.

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