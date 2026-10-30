Fallece el arzobispo metropolitano del Cusco, Richard Alarcón, a días de la visita del papa León XIV

La comunidad católica del Perú está de luto debido al fallecimiento de monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia este viernes 30 de octubre. La muerte del Arzobispo Metropolitano del Cusco ocurre a solo 16 días de la histórica visita del papa León XIV a la región imperial, donde ambos tenían programado un encuentro en Sacsayhuamán y la Plaza Mayor de la ciudad.

El Seminario Arquidiocesano San Antonio Abad expresó sus condolencias por el descanso eterno del líder religioso, cuyos restos serán velados esta noche en la Catedral del Cusco.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia. Elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno y agradecemos a Dios por su vida, entregada generosamente al servicio de la Iglesia y del pueblo de Dios”, indicó en sus redes sociales.

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