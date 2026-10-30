Yo Soy Castings 2026: “Germaín de la Fuente” tiene “el timbre más parecido” de todos, según Cachín

Abraham Paucar vino a cantar como “Germaín de la Fuente”. Con mucha actitud y una sentida entrega actoral, dejó gratamente sorprendido al jurado de Yo Soy. Tanto así que Ricardo Morán paró la audición y sus primeras palabras fueron: “Don Abraham, yo le voy a decir que sí. Sin embargo, viene con una observación. Tiene que mejorar urgentemente la dicción”.

Jely Reátegui sumó que debe mantener fuerza y potencia en todas las frases de la canción. Fuera de ello, le encantó su timbre de voz.

Carlos Alcántara afirmó: “Creo sin equivocarme que es el timbre más parecido de todos los participantes que vienen imitar a Germaín”.

Finalmente, los tres jurados dieron el “sí” y le otorgaron el pase a la siguiente ronda.

¿Logrará “Germaín de la Fuente” mejorar su dicción en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá este participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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