Conductores y pasajeros arriesgan su vida desbloqueando vías tras derrumbes por intensas lluvias en Puno

Las intensas lluvias continúan causando estragos en diferentes puntos del país. En la provincia de Sandia, en la región Puno, se registraron derrumbes en varios tramos de la única carretera de ingreso a la selva. Los deslizamientos de tierra y rocas ocasionaron que transportistas y pasajeros se vean impedidos de continuar con su viaje. Muchos se quedaron varados por varias horas en estas carreteras.

Esta situación ha generado que los conductores, pasajeros y habitantes de la zona arriesguen su vida intentando desbloquear la vía. Algunos conductores hicieron caso omiso y en su afán por continuar con su viaje transitaron con sus unidades por la carretera angosta.

En ese sentido, la población exige al Gobierno Regional y Central tomar cartas en el asunto y efectuar mantenimientos y habilitación de esta carretera hacia la provincia de Sandia ya que no es la primera vez se registra este tipo de problemas durante la temporada de lluvias.

