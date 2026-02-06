Confirman nueva tarifa para ingresar a Machu Picchu: ¿cuánto costará y desde cuándo aplica?

Tras ser postergada en varias oportunidades, la nueva tarifa para los visitantes a Machu Picchu entrará en vigencia a partir de mayo de 2026. La medida fue oficializada a través de una Resolución Directoral N. 000006-2026-SERNANP/DUSRN publicada recientemente en el Diario El Peruano.

Actualmente los montos para ingresar al Santuario Histórico ascienden a S/ 152 para adultos extranjeros y S/ 64 para ciudadanos peruanos, dependiendo del circuito elegido. Asimismo, se mantienen tarifas diferenciadas para estudiantes, niños y miembros de la Comunidad Andina, además de promociones según el horario de visita.

NUEVA TARIFA:

De acuerdo con la norma, los visitantes extranjeros abonarán a partir del 1 de mayo de 2026 un pago adicional de S/ 11.00, mientras que los visitantes nacionales pagarán S/ 5.00.

Al respecto, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Stella Mera Gómez, señaló que el ajuste tarifario responde a una actualización necesaria que debió aplicarse desde 2023. Indicó que el incremento tiene como finalidad generar mayores recursos para la conservación del parque.

“En el caso de los turistas extranjeros, el aumento equivale aproximadamente a tres dólares, y para los nacionales es de cinco soles. Si bien es un incremento, no es sustancial”, precisó.

La ministra reconoció que existen cuestionamientos sobre el uso de los recursos provenientes de las entradas, pero aseguró que hay órganos técnicos responsables de la conservación y que actualmente se desarrollan reuniones técnicas en el marco de la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM).

Además, destacó la reciente aprobación del Plan Maestro de Machu Picchu, que incorpora al turismo como un eje clave junto a la conservación del patrimonio cultural y natural, con un enfoque de sostenibilidad.

Finalmente, Mera Gómez afirmó que el Gobierno viene impulsando la diversificación de destinos turísticos en el país, el fortalecimiento de la conectividad aérea y la mejora de servicios e infraestructura, con el objetivo de consolidar el crecimiento del turismo y garantizar una experiencia positiva para los visitantes de la principal maravilla arqueológica del Perú.

