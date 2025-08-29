ANP, CPP e IPYS piden garantías para periodista colaborador de Latina amenazado por minería ilegal

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) requieren a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo garantías para el periodista Manuel Calloquispe, colaborador de Latina Noticias en Madre de Dios, amenazado de muerte esta semana por una organización criminal vinculada a la minería ilegal.

Manuel Calloquispe recibió un audio vía WhatsApp en el que el interlocutor le dice “te voy a arrancar la cabeza”, “te voy a matar a tu hijo, a tu hermano”, “no me estés publicando de La Pampa, periodista”. Esta semana, él publicó informaciones sobre el operar de las mafias de la minería ilegal en esa zona de la región Madre de Dios, entre ellas de la organización ‘Los Guardianes de La Trocha’.

No es la primera vez que Manuel Calloquispe sufre represalias por su trabajo. En 2023, fue amenazado de muerte por más de 200 manifestantes que rodeaban su casa en Madre de Dios. Desde hace años, el periodista es colaborador de los medios Latina Noticias, Inforegión y El Comercio.

La ANP, el CPP y el IPYS requieren a las instituciones del Estado que tomen contacto y protejan al periodista, quien en anteriores ocasiones ha sido ignorado a pesar de sus solicitudes. Su labor ha sido fundamental para descubrir las operaciones de mafias de minería ilegal en la selva peruana.

Cabe apuntar que las amenazas contra periodistas en el Perú han escalado este año. Dos de ellas han terminado en lamentables asesinatos.

