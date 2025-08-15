Crimen organizado en Perú: usan TikTok para vender su marca, reclutar y promover la violencia

El crimen organizado en el Perú ya no solo genera terror en las calles del norte del país, sino que se ha trasladado a las plataformas de entretenimiento más importantes. TikTok, Instagram, Facebook y Telegram se han visto infestadas de publicaciones que promocionan servicios ilegales y buscan fortalecer su imagen de marca a través de la venta de merchandising.

Lo más preocupante es que hoy una gran cantidad de jóvenes se ven expuestos a esta modalidad criminal que genera en muchos una figura a la cual aspirar.

Un estudio de GPS Agencia, con apoyo de la Cámara de Comercio de Lima, identificó más de 30 cuentas en TikTok asociadas al grupo criminal “Los Pulpos” de Trujillo. En ellas se ofrecen saludos personalizados con referencias a penales o pabellones específicos, los que se publican en las mismas cuentas junto a la fotografía y datos del destinatario, imágenes asociadas a los grupos delictivos y frases como “Una sola idea: plata o plomo”.

Asimismo, venden polos, gorras y poleras con el logo de la banda, se promociona la venta de billetes falsos (conocidos como G5) e incluso se publican convocatorias abiertas para unirse a la organización.

“No se permite sapos, traicioneros, payasitos” colocan en los requerimientos de sus grupos de WhatsApp para ser nuevo miembro de “Los Pulpos” o “La Jauría”. Su público objetivo son adolescente desde los 17 años con arma propia y que prometan “lealtad al aliado”.

TÉCNICA Y ESTRATEGIA CRIMINAL

Julio Corcuera Portugal, docente de la Universidad de Lima y especialista en seguridad pública, advierte que este fenómeno no puede subestimarse. “No es un simple uso recreativo de las redes. Es marketing criminal. Están aplicando técnicas propias de marcas comerciales para generar cercanía y lealtad con su público objetivo”, precisa el también autor del libro Extorsión: el negocio del miedo.

Sus operaciones en el entorno digital no se limitan solo al marketing y al terror, se muestran también como aliados de los usuarios ofreciendo servicios de doxeo —la publicación de datos personales de sus víctimas— o evidenciando impunidad por medio del envío de amenazas directas a la policía. Alias “El Monstruo”, por ejemplo, ha usado sus redes para desafiar abiertamente a las autoridades.

UNA TENDENCIA INTERNACIONAL

El uso de redes sociales como herramienta de propaganda criminal no se limita al Perú. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa (México) y el Tren de Aragua (Venezuela) han adoptado estrategias similares.

En 2024, el Colegio de México publicó el informe Nuevas fronteras en el reclutamiento digital, donde se detalla cómo estas organizaciones publican empleos falsos, mensajes dirigidos a mujeres solteras y contenido disfrazado con hashtags y emojis para atraer seguidores y crear comunidad.

Por su parte, la revista Criminalidad de la Policía Colombiana describe al Tren de Aragua como “un fenómeno donde realidad y ficción se entrelazan, potenciando la influencia simbólica del grupo criminal”.

¿LEGITIMIDAD DIGITAL DEL CRIMEN?

La exposición mediática de estas bandas ya no es un riesgo para ellas: es una estrategia. “El crimen ya no necesita el anonimato. Al contrario, se beneficia de la visibilidad para ganar legitimidad y atraer nuevos integrantes”, asegura Corcuera.

La preocupación crece al saber que hay personas dispuestas a pagar por saludos públicos delincuenciales y exhibir sus identidades y fotografías junto a ellos. Peor aún, a vestir ropa que podría sindicarlas como parte de estas organizaciones criminales.

Según el comportamiento en redes, estaríamos frente a una subcultura criminal aspiracional en la que se cuestionaría el poder del Estado para combatir a mafias que también dominan la narrativa en redes.

Corcuera lo resume así: “El crimen ha cambiado y su abordaje debe cambiar también. Si no entendemos cómo se mueven en el entorno digital, les estaremos dejando libre el terreno donde hoy construyen poder, seguidores y un sentido de pertenencia”.

