¡Cuidado! 100 mil celulares serán bloqueados por Osiptel: ¿qué hacer si me suspenden?

¡Atención usuario!, ¿tu celular ha dejado de funcionar o se encuentra bloqueado?, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), indicó que hoy 24 de febrero se realizará el tercer bloqueo masivo de 100 mil celulares que no figuren en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Hasta la actualidad, Osiptel ya logró bloquear 200 mil equipos que están vinculados a personas con historial negativo o que no se encuentran en la lista garantizada. Con este nuevo movimiento que busca la seguridad de la red en el Perú, se ha logrado bloquear 300 mil teléfonos inteligentes.

Sin embargo, si tú compraste tu equipo de manera legal en distribuidores autorizados y has sido bloqueado, puedes hacer ciertos trámites para recobrarlo. En esta nota te explicamos cómo.

Osiptel inicia bloqueo masivo de 300 mil celulares

El Renteseg funciona bajo una administración que envía una lista de equipos por bloquear a las empresas operadores, sobre todo a los usuarios que reinciden en el uso de celulares con IMEI adulterados.

Las operadoras, tras ser notificadas de estas listas, tienen 2 días hábiles para informar a los usuarios descalificados a través de un mensaje de texto (SMS) que su celular será bloqueado.

¿Qué puedo hacer si bloquean mi celular?

Si haz conseguido tu celular de manera legal (no ilícita y menos por un celular robado), tienes la opción de exigir a la empresa que coloquen el dispositivo que compraste en la lista blanca. En caso hayas comprado el dispositivo en el extranjero, el proceso es el mismo.

El procedimiento de validación consta de dos partes: la verificación del IMEI físico y el IMEI lógico. Terminado el proceso de cual sea el resultado, tendrás que firmar una declaración jurada.

Si compraste tu teléfono inteligente por un distribuidor autorizado y aún así tienes el problema del bloqueo, puedes presentar tu queja a las oficinas del Osiptel. Para respaldar tu denuncia, debes de llevar el comprobante de pago con el fin de que el regulador verifique su autenticidad y no se trate de un celular robado o manipulado.

