Delincuentes de Lima viajan a Arequipa para robar 260 mil dólares en casa de cambio

En Arequipa, un grupo de delincuentes armados llegó desde Lima para asaltar una casa de cambio ubicada en el sector de La Negrita. Según las investigaciones, los hampones buscaban llevarse 260 mil dólares.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que tres hombres con pasamontañas ingresaron al establecimiento. Uno de ellos amenazó a los dueños y trabajadores, mientras otro vigilaba la entrada y exigía el dinero al personal.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron en un vehículo negro con placa clonada. Sin embargo, la rápida acción de la Policía Nacional del Perú, a través de su equipo de inteligencia, permitió cercar la zona y frustrar la fuga.

En total, cuatro personas fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades. La policía confirmó que la banda había llegado a Arequipa exclusivamente para cometer el millonario robo.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Patricia Portocarrero aquí: