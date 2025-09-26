Descubren nueva especie de roedor en el Parque Nacional Tingo María

En Huánuco, investigadores peruanos confirmaron el hallazgo de una nueva especie de roedor sigmodontino en el Parque Nacional Tingo María, una de las áreas naturales protegidas más emblemáticas del país. El descubrimiento fue publicado el 26 de septiembre en la revista internacional Zootaxa.

Se trata de Daptomys nunashae, un pequeño mamífero endémico de Huánuco. Tiene pelaje color chocolate, cola uniforme con penacho blanco, extremidades posteriores con pulgares abultados, cráneo con procesos óseos desarrollados, paladar largo y dentición reducida.

La investigación estuvo a cargo de Víctor Pacheco, Pamela Sánchez-Vendizú, Úrsula Fajardo, Daniel Cossíos y Richard Cadenillas. El equipo combinó trabajo de campo con análisis genéticos y morfológicos para confirmar la existencia de la nueva especie.

Además, la participación de Úrsula Fajardo, bióloga del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), resultó clave en este hallazgo. El nombre nunashae rinde homenaje a la leyenda local de la princesa Nunash, transformada en la montaña de la Bella Durmiente.

