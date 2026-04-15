Detienen a amiga de empresaria: Es la principal sospechosa de su asesinato

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó la mañana del miércoles 15 de abril a Jacqueline Anco Pineda (38), principal sospechosa del asesinato de una empresaria del sector transporte en la ciudad de Tacna. La detenida, quien era abogada personal, comadre y amiga íntima de la víctima, enfrentará una detención preliminar de 72 horas dictada por el Poder Judicial.

INDICIOS Y SOSPECHAS CLAVE

La captura de Jacqueline Anco se sustenta en una serie de evidencias recopiladas por los peritos de homicidios. Entre los puntos que levantaron las alertas de las autoridades destacan:

Vínculo cercano: La sospechosa pertenecía al entorno más íntimo de la empresaria; incluso existen videos de celebraciones familiares que demuestran su estrecha relación.

La sospechosa pertenecía al entorno más íntimo de la empresaria; incluso existen videos de celebraciones familiares que demuestran su estrecha relación. Ausencia sospechosa: La abogada no asistió ni al velorio ni al entierro de la víctima, lo que generó suspicacias inmediatas en los investigadores.

La abogada no asistió ni al velorio ni al entierro de la víctima, lo que generó suspicacias inmediatas en los investigadores. Indicios bajo reserva: La Fiscalía mantiene en reserva pruebas clave halladas tras las primeras diligencias en la escena del crimen.

HIPÓTESIS POLICIAL: AUTORÍA INTELECTUAL

La principal línea de investigación sugiere que Jacqueline Anco Pineda sería la autora intelectual del crimen. Debido a la naturaleza del asesinato —la víctima fue enterrada en su propia casa—, la policía presume que la detenida no actuó sola.

Se está trabajando arduamente para identificar a los autores materiales del asesinato, ya que la evidencia sugiere una planificación coordinada, indicaron fuentes policiales.

Actualmente, la sospechosa permanece bajo custodia en la Unidad de Investigación Criminal de la PNP en Tacna, mientras se completan los peritajes correspondientes para esclarecer el móvil del homicidio.

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