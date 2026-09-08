Yo Soy Castings 2026: Creció escuchando a Ismael Rivera gracias a su padre y ahora viene a imitarlo

Un imitador con historia familiar sorprendió en el casting de “Yo Soy” al interpretar a “El Sonero Mayor” y conquistar a los tres jurados con su parecido. Edson Charún llegó al casting de Yo Soy cargando un sueño que tenía guardado desde hace años. El participante, oriundo de San Juan de Lurigancho, contó que su papá era fanático del artista al que viene imitando, por lo que creció escuchando su música gracias a él. Con el tiempo, eso lo ayudó a perfeccionar su caracterización de Ismael Rivera.

Sobre el escenario, interpretó “Las caras lindas” y desde los primeros segundos conquistó a Carlos Alcántara, quien se mostró emocionado por lo parecido que sonaba a Ismael Rivera. Jely Reátegui también destacó su participación, aunque le pidió que sintiera más el sabor y el corazón de la letra. Ricardo Morán notó algunas desafinaciones, pero igual le dio su sí tras escuchar cómo pensaba mejorar.

Con dos síes asegurados, Carlos Alcántara cerró con el tercero, resaltando el gran parecido físico de Edson con el artista. Así, Edson Charún pasó a la siguiente etapa de “Yo Soy”.

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

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