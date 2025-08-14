Temas
Perú

Detonan explosivo en zona comercial de Trujillo: aquí los detalles | VIDEO

Una fuerte explosión registrada a las 10:10 p.m. en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, dejó tres personas heridas, más de veinte viviendas dañadas y a toda la zona sin energía eléctrica. El fuerte estruendo se escuchó en varios distritos y generó pánico entre los vecinos.

Las causas de la detonación en esta zona llena de comercios aún se investigan. Testigos describen un impacto similar a un estallido de gran magnitud. Personal de serenazgo y bomberos evacuó a los afectados y aseguró el área para evitar nuevos riesgos.

La onda expansiva provocó daños estructurales y rotura de vidrios en más de 20 viviendas. El corte de energía afectó a decenas de familias, mientras las autoridades coordinaban con la empresa eléctrica para restablecer el servicio.

Los heridos fueron trasladadas a centros de salud, entre ellos, el Hospital Lazarte. Dos presentan quemaduras y contusiones, pero ninguno se encuentra en estado crítico.

El hecho recordó a los vecinos el atentado ocurrido meses atrás frente al Ministerio Público de Trujillo. Aunque no se ha confirmado vínculo entre ambos casos, la magnitud del ruido y el impacto han generado preocupación por la seguridad en zonas residenciales.

