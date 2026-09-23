Día de las Fuerzas Armadas: ¿por qué se celebra cada 24 de setiembre en Perú?

La fecha reconoce a las tres instituciones que integran las Fuerzas Armadas del Perú: el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Conoce por qué se celebra y cuáles son sus principales funciones.

Cada 24 de septiembre se conmemora en el Perú el Día de las Fuerzas Armadas, una fecha destinada a reconocer a las instituciones militares que tienen entre sus principales funciones la defensa de la independencia, la soberanía y la integridad territorial del país.

De acuerdo con el artículo 165 de la Constitución Política del Perú, las Fuerzas Armadas están conformadas por el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. Las tres instituciones tienen funciones diferenciadas según sus ámbitos de acción y pueden desarrollar operaciones de manera conjunta.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 24 DE SETIEMBRE?

El 24 de septiembre fue establecido como Día de las Fuerzas Armadas del Perú mediante el Decreto Supremo N.° 003-77-CC.FA., emitido en 1977. La fecha coincide con la celebración de Nuestra Señora de la Merced, considerada Patrona de las Armas del Perú y Gran Mariscala del Perú.

La relación con esta advocación religiosa tiene antecedentes históricos. Nuestra Señora de la Merced fue proclamada Patrona de las Armas de la República en 1823 y recibió posteriormente el título de Gran Mariscala del Perú.

Por ello, cada 24 de septiembre coinciden en el calendario peruano la celebración de la Virgen de la Merced y el Día de las Fuerzas Armadas, fecha que pone en el centro a las tres instituciones militares que conforman este componente de la defensa nacional.

INSTITUCIONES QUE LAS CONFORMAN

Las Fuerzas Armadas están integradas por tres instituciones:

Ejército del Perú: desarrolla sus funciones principalmente en el ámbito terrestre y participa en las tareas relacionadas con la defensa nacional.

Marina de Guerra del Perú: tiene a su cargo el componente naval y desarrolla actividades en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre.

Fuerza Aérea del Perú: es responsable del componente aéreo y desarrolla sus funciones vinculadas al ámbito aeroespacial.

Estas instituciones forman parte del sistema de defensa nacional y sus capacidades pueden ser articuladas mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para operaciones conjuntas.

¿QUÉ FUNCIONES CUMPLEN?

La Constitución establece que la finalidad primordial de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asimismo, contempla su participación en el control del orden interno en los casos establecidos por la propia Constitución.

En el marco de sus competencias y de las normas que regulan su actuación, las instituciones armadas también participan en tareas como la gestión del riesgo de desastres, operaciones de apoyo ante emergencias y otras misiones que les son asignadas por el Estado.

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