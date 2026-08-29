Día del Gamer: ¿Sabías que en el Perú hay alrededor de 11 millones de jugadores?

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer y en el Perú hay casi 11 millones de gamers, entre grandes y chicos. Una fecha que pone las miradas en los videojuegos, sector que cerró el 2025 con ingresos que alcanzaron los 188 800 millones de dólares. En entrevista, el docente de la carrera de Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Oscar Fernandez nos da más sorprendentes detalles de este mundo de tecnología y creatividad.

El especialista señala que “los videojuegos no solo son gráficos y entretenimiento”, sino que detrás de cada título “se pueden combinar distintas áreas como programación, diseño de niveles, modelado 3D”.

Se trata de un sector que ya no solo produce videojuegos para disfrutar en tiempos de ocio, sino que también son requeridos en diversas industrias de forma lúdica y como parte de entrenamiento y capacitación. Fernandez comenta que formó parte de un equipo de una compañía que desarrolló un videojuego , bajo el estilo ‘advergames’.

“Era un videojuego educativo, donde se replicaba el campus y luego al llegar a determinadas zonas, como que podías acceder a diversos minijuegos. Y estos minijuegos buscaban enseñar conceptos básicos de programación, diseño y matemáticas”, detalló el docente de Diseño y Desarrollo de Videojuegos de Cibertec.

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VIDEOJUEGOS: CLAVES DE DISEÑO

El especialista explica que existen cinco pilares a tomar en cuenta para el diseño de videojuegos.

La dificultad progresiva:

La exploración: Que despierte curiosidad y motivación en el jugador, en medio de un mundo 2D y 3D.

La progresión: El jugador prefiere sentir que avanza, a través de habilidades o poderes.

Respuesta inmediata: Para que el jugador sepa que está atacando a través de sonidos o efectos visuales

Inteligencia artificial: Con la que se puede entrenar a los enemigos para que aprenda del jugador. Y así el juego no sea monótono, sino más dinámico.

Oscar Fernandez precisa además los siguientes aspectos para que un videojuego sea “memorable”, con el que el jugador desee volver a jugar.

Mejores gráficos

Buenas mecánicas

Desafíos

Interacciones

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