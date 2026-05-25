Dictan cadena perpetua contra “Camarada Chapo”, terrorista de Sendero Luminoso que asesinó a una familia el 2018

El fiscal superior Andrés Montoya Mendoza, durante un juicio oral, logró que Hugo Sixto Campos Córdova, conocido como “Camarada Chapo”, sea sentenciado a cadena perpétua por el delito de terrorismo en el Vraem.

Los hechos señalan que el “Camarada Chapo” integró un grupo de aniquilamiento del Militarizado Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (MPCP-SL), que asesinó con crueldad a una familia integrada por Misael Camargo, Susana Pone y Teófanes Camargo el 21 de agosto de 2018, en Junín.

Hechas las comprobaciones de los hechos de crueldad y terror, se condenó a cadena perpetua a Hugo Campos, quien además deberá pagar 100 mil soles en reparación civil a favor del Estado.

“Camarada Chapo” fue capturado dos veces y es acusado por más de 40 asesinatos

Sin embargo, Hugo Campos Córdova trae un historial delictivo mucho más largo, donde se le acusa de ser complice de 43 asesinatos a autoriadades, policías y soldados; además de coautor de 14 atentados.

El fue arrestado en el 2019 tras un operativo en el Vraem, donde se identificó que era un dirigente de Sendero Luminoso en la zona de Chichihuasi, provincia de Churcampa, lugar donde tenía planeado realizar operaciones armadas con narcotraficantes del sector. Se le incautó esa primera vez una pistola con cargador, un cordón detonante, un visor nocturno, trampas improvisadas, fulminantes eléctricos y munición para el rifle AKM y 380.

En el 2021 fue nuevamente recapturado por la PNP por el asesinato de la familia señalada al principio de esta nota. Según indica las autoridades, Hugo Campos Córdova colaboraba en ataques armados desde 2001.

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