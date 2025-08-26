Dos personas fueron asesinados a balazos y hallados cerca a la Panamericana Norte

Un macabro hallazgo enlutó a la ciudad de Huacho la mañana de este martes. Dos personas fueron encontradas sin vida en un descampado, cerca a los matorrales de la zona conocida como centro poblado El Sol, a pocos metros de la Panamericana Norte.

De acuerdo con las primeras diligencias, ambos cuerpos presentaban múltiples impactos de bala en la cabeza, espalda y oreja. El médico legista precisó que uno de ellos tenía hasta seis orificios de bala, mientras que el otro presentaba dos disparos.

Hasta el lugar llegaron familiares de las víctimas, quienes protagonizaron escenas de dolor al presenciar el levantamiento de los cadáveres. Según las autoridades, los hombres no portaban documentos de identidad y en la escena no se hallaron casquillos de bala.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue de Huacho para los exámenes correspondientes. La Policía Nacional y el Ministerio Público han iniciado las investigaciones para determinar las causas y responsables de este doble homicidio, que ha generado alarma entre los vecinos de la zona.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7