DRELM: colegios públicos de Lima podrán pasar a clases virtuales por riesgo de lluvias

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso que los colegios públicos de la capital puedan pasar temporalmente a clases virtuales si las lluvias u otros eventos naturales, en el contexto del Fenómeno El Niño, ponen en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa. La medida consta en el Comunicado N.° 07-2026 DRELM, difundido este jueves 5 de noviembre.

Según el comunicado, los directores deberán evaluar las condiciones de sus locales, considerando el estado de la infraestructura, los servicios básicos y las vías de acceso. Si identifican algún peligro o afectación, deberán comunicarlo de inmediato a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente e informar sobre las acciones adoptadas.

La DRELM dispuso que las siete UGEL de Lima Metropolitana monitoreen las instituciones educativas y reporten los resultados de sus evaluaciones. Con ello se busca coordinar respuestas y gestionar apoyo de otras entidades cuando sea necesario. También se ordenó reforzar la vigilancia de los colegios frente a posibles aniegos, inundaciones y otros eventos naturales.

La entidad pidió a la comunidad mantenerse informada por canales oficiales y evitar difundir datos no confirmados.

SENAMHI PREVÉ LLUVIAS HASTA EL DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las precipitaciones continuarán hasta el domingo 8 de noviembre. En la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura. En la sierra podrían variar de ligeras a fuertes, con posibilidad de granizo por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. También se prevén descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Para este viernes 6 de noviembre, el pronóstico estima acumulados próximos a 100 milímetros por día en la costa norte. Las regiones que podrían verse afectadas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades despejar y señalizar las rutas de evacuación. A la población le pidió reforzar los techos de sus viviendas y coordinar sistemas de alerta temprana con silbatos, campanas, alarmas o altoparlantes.

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