El 71% de mujeres periodistas en Perú y casi el 90% en Brasil sufren ataques digitales, según la ANP

En los cuatro primeros meses del 2025 se contabilizaron 101 agresiones contra periodistas peruanas, según cifras de la Asociación de Periodistas del Perú (ANP). En este escenario, los ataques digitales destacan de manera preocupante, pues el 71% de ellos estuvieron dirigidos contra mujeres periodistas, de acuerdo con un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

BRASIL Y PERÚ: PAÍSES CON MÁS VIOLENCIA A PERIODISTAS

En América Latina, más de 15 mil comunicadoras han sido objeto de ataques mediados por la tecnología, según datos de la UNESCO y del InternetLab. La violencia digital, que afecta cada vez más a las comunicadoras, se dirige principalmente a las mujeres negras.

En Brasil, nueve de cada diez periodistas mujeres han sufrido acoso en línea, y más de la mitad han recibido amenazas directas contra su integridad física. En otras palabras, el 90% enfrenta ataques digitales.

Mientras que en Perú, el 71% de estos ataques van dirigidos a mujeres periodistas; por lo que la REPCONE busca frenar la violencia en línea y brindar protección integral a comunicadoras mediante ciberseguridad, apoyo psicológico y defensa legal.

ACCIONES FRENTE A LA VIOLENCIA DIGITAL EN PERIODISTAS

En la lucha contra la violencia de género y racial en el entorno digital, la Red de Periodistas Negros por la Diversidad en la Comunicación (Rede JP), lanzó la primera iniciativa en América Latina que une la ciberseguridad, la acogida y la protección jurídica para periodistas y comunicadoras negras, indígenas y quilombolas (comunidades afrobrasileñas que fundaron asentamientos conocidos como quilombos).

En su primera charla, se reunieron especialistas, periodistas y defensoras de los derechos humanos de Perú, Brasil y Argentina para debatir los retos y soluciones ante el avance de la violencia digital contra las mujeres y los grupos racializados.

“En los relatos que recibimos, la palabra que más se repite es «soledad». Muchas comunicadoras se enfrentan solas a los ataques, sin saber a quién recurrir, y entre las mujeres negras, indígenas y quilombolas, esta vulnerabilidad es aún mayor, marcada por la intersección entre el racismo, el machismo y la desigualdad digital”, comentó Marcelle, coordinadora general de Rede JP.

“Los estudios también muestran que estas mujeres terminan abandonando el debate público, participando menos o retirándose de los intercambios en las redes sociales en un intento por preservar su salud mental y sus actividades profesionales”, añadió Denise Mota, coordinadora de proyectos de la Red JP en América Latina.