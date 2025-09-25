‘El Monstruo’: esta es la falsa identidad que usaba en Paraguay para pasar desapercibido

Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, cayó finalmente en manos de la justicia tras ser capturado en una vivienda de San Lorenzo, Paraguay, donde permanecía escondido usando una identidad falsa.

Durante el operativo se le incautaron cuatro celulares, un pasaporte y un DNI falsificado. El peligroso delincuente se hacía pasar por “Pier Neciosu Rodríguez”, con documentos adulterados para intentar despistar a las autoridades y evitar ser reconocido.

Pese a sus intentos por cambiar de aspecto y utilizar otro nombre, fueron sus tatuajes los que terminaron delatándolo. El general Marco Conde, director de la Dirincri, confirmó a Latina Noticias que Moreno no solo aceptó su verdadera identidad, sino que también reconoció ser uno de los criminales más buscados del Perú.

La captura se produjo gracias a un trabajo de inteligencia que involucró a la Policía Nacional del Perú y a la Policía de Paraguay. Según las autoridades, el seguimiento incluyó rastreo de sus movimientos por distintos países de la región, hasta ubicarlo en el distrito paraguayo de San Lorenzo, donde se refugiaba bajo la fachada de una nueva vida.

MESES DE SEGUIMIENTO

La caída de ‘El Monstruo’ no fue casualidad. La División de Crimen Organizado de la Dirincri desplegó meses de investigación para seguir los pasos de Moreno Hernández, quien transitó desde Perú hasta Brasil antes de establecerse en Paraguay. La coordinación internacional permitió ejecutar un cerco que terminó con su detención sin posibilidad de escape.

La historia de este criminal también resalta por las constantes modificaciones en su apariencia física, lo que dificultaba su identificación. Su cambio de imagen fue parte de la estrategia para esquivar a la justicia, pero el trabajo conjunto entre autoridades peruanas y paraguayas consiguió desenmascararlo y exponer la fachada que había construido.