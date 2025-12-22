‘El Monstruo’: justicia paraguaya rechaza apelación y confirma su extradición al Perú

Un tribunal de apelación de Paraguay rechazó el recurso presentado por la defensa de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, y ratificó la decisión judicial que autoriza su extradición al Perú, donde es requerido por la justicia por el delito de extorsión agravada.

El fallo confirmó la resolución emitida por el juez Raúl Florentín, quien dio luz verde al proceso de extradición solicitado por las autoridades peruanas.

CAPTURA DE ALIAS ‘EL MONSTRUO’

Moreno Hernández fue detenido en septiembre pasado en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay.

Según la acusación, en marzo de 2020 el imputado participó en el secuestro del empresario Erick Alejandro Trujillo Torres, por cuya liberación se exigió el pago de 100 mil soles. De acuerdo con el requerimiento fiscal, Moreno Hernández habría tenido un rol clave en el primer lugar de cautiverio, donde se encargó de la custodia del secuestrado.

Además, se le atribuye la grabación de videos con amenazas, los cuales fueron enviados a la familia de la víctima para presionar el pago del dinero exigido a cambio de su liberación.

Con esta decisión, el proceso de extradición queda firme en Paraguay, a la espera de los trámites finales para su traslado al Perú, donde deberá enfrentar a la justicia por los cargos que se le imputan.

