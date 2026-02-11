Emergencia nacional: lluvias dejan 59 muertos y más de 5 mil damnificados en el Perú

Las intensas lluvias registradas en diversas regiones del país han dejado hasta el momento 59 personas fallecidas y 5.800 damnificadas, según informó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo Sánchez, con cifras del COEN.

El funcionario precisó que Cajamarca concentra el mayor número de víctimas mortales, debido a que es una de las regiones más afectadas por las emergencias derivadas de las precipitaciones. La mayoría de fallecidos fue arrastrada por las aguas, huaicos y derrumbes, mientras que 15 personas murieron a causa de descargas eléctricas asociadas a las tormentas.

Más de 60 mil personas afectadas y 698 distritos en emergencia

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), más de 60 mil personas han resultado afectadas por las lluvias a nivel nacional. Además, 698 distritos se encuentran en estado de emergencia.

Arroyo indicó que 174 distritos ya fueron declarados en emergencia para que puedan acceder a recursos de los gobiernos regionales y atender los daños. No descartó que en los próximos días se sumen más jurisdicciones a esta medida, debido a que las lluvias continúan en varias zonas del país.

