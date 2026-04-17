Estados Unidos envía ciudadanos peruanos al Congo por reclusión en “albergue para migrantes”

El Ministerio de Relaciones Exteriores, informó a la ciudadanía que alrededor de 7 peruanos fueron enviados a la República Democrática del Congo desde los Estados Unidos debido a que sus procesos migratorios por irregularidad no han sido resueltos.

Según detalla el comunicado de la Cancillería peruana, este accionar se trataría de un beneficio que se otorga a los ciudadanos extranjeros que cuentan con protección legal otorgada por jueces de cortes de migración dentro de la nación norteamericana.

En ese sentido, los compatriotas peruanos tendrán que esperar en el Congo la resolución de sus situaciones migratorias que estarán a cargo de los juzgados de la administración de Donald Trump, con base a una acuerdo entre ambos países.

La ejecución de esta decisión se da “en el marco de un acuerdo bilateral entre dichos países que permite la recepción y albergue para migrantes irregulares hasta que la justicia estadounidense defina sus solicitudes de asilo o refugio”, señala la Cancillería.

Debido a la situación de excepción, la Embajada del Perú en Kenia se ha puesto a disposición y compromiso por la asistencia y protección de los peruanos en el exterior, sin importar su condición migratoria, con el fin de brindar apoyo y orientación.

Si uno de los 7 peruanos son tus familiares, recuerda estos datos para contactar con la representación en Kenia:

Teléfono: +254 724 764 294

Correo electrónico: consulperu-nairobi@rree.gob.pe

VIDEO RECOMENDADO