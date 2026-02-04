Ex Chavín de Huantar es condenado a 20 años de prisión por asesinar a 8 personas en Huánuco

Roberto Villar Chamorro, oficial retirado del Ejército del Perú y ex Chavín de Huántar, fue sentenciado a 20 años de prisión efectiva por haber asesinado con alevosía a ocho personas en Huánuco, durante la época del terrorismo entre 1980 y 2000. Así lo ratificó el Poder Judicial este 3 de febrero de 2026.

Según señala la Fiscalía, los hechos ocurrieron contra las víctimas civiles el 28 y 31 de marzo de 1994, en el caserío de Cayumba Chico, provincia de Leoncio Prado. Durante ese periodo, a Chamorro se le conocía como “Capitán Carlos”.

La Comisión de la Verdad cuenta que al “Capitán Carlos” se le imputó homicidio calificado contra la vida de Lorenzo Zúñiga Abad, Magna Villar Flores, Juliana Zúñiga Villar, Paulino Abad Masgo, Esteban Villogas Espinoza, Natividad Corno Nazario, Rita Huaytán de Corne e Isabel Beragán Huaytán, en noviembre de 1994

En ese sentido, la Fiscalía señala que Villar se desempeñó como capitán durante la operación militar denominada ‘Paraiso’, en el distrito de Dámaso Beraún, donde mandó a asesinar extrajudicialmente a las 8 personas con armas de fuego y blancas. Los cuerpos de las víctimas, (de las cuáles se cuentan a dos menores de seis años y 14 años de edad y a un adulto mayor), fueron hallados en un “pequeño cementerio”, como señalan las descripciones de los testigos de la Comisión de la Verdad.

La fiscal superior Rosario Quico Palomino sustentó durante el proceso la culpabilidad del “Capitán Carlos”, quien, en base de testimonios y pericias, ordenó la detención y ejecución arbitraria de las víctimas.

Villar tendrá que pagar una reparación civil de S/100 mil soles a favor de los familiares de las víctimas.

