Extorsionadores detonan explosivo en casa equivocada: objetivo era su vecina

Un nuevo caso de extorsión alarma a los moradores de la urbanización Andrés Araujo en la región Tumbes. Cámaras de vigilancia de una vivienda, ubicada en la intersección de las calles Carlos Vásquez y Mariano Santos captaron el preciso instante en que dos extorsionadores detonan en un explosivo en la puerta del inmueble en horas de la madrugada.

El propietario de la casa afectada evitó brindar mayores detalles, pero negó ser víctima de extorsión. Explicó que la carta dejada por los sujetos, quienes se identificaban como parte del “Cártel de Jalisco Nueva Generación”, estaba dirigida a una mujer de nombre Celita a quien le exigían 20 mil soles para no atentar contra su vida ni la de sus hijas.

De acuerdo con las primeras versiones, la verdadera destinataria sería su vecina, una funcionaria del Gobierno Regional de Tumbes, por lo que se presume que los delincuentes se equivocaron de vivienda al dejar la nota y detonar el explosivo. La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables de este nuevo hecho criminal, que se suma a otros casos recientes bajo la misma modalidad de extorsión.

