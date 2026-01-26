Extradición de ‘El Monstruo’: autoridades alertan que se planeaba una emboscada para liberar a Erick Moreno

A solo dos días de su extradición, las autoridades peruanas y paraguayas alertaron que la entrega de Erick Moreno no será cubierta por medios y que tampoco se compartirá información del proceso debido a la detección de un plan para liberar al ‘Monstruo’ en el Perú.

En una emisión especial por Latina Noticias, gracias a la reportera María Horna, se supo que las autoridades policiales de ambos países identificaron que una red criminal se encuentra planificando la liberación de ‘El Monstruo’ a través de una emboscada en Perú. Según la información obtenida, la idea era que Erick Moreno se autolesionase para evadir los controles.

Hasta el momento, se ha confirmado que Erick Moreno Hernández será entregado al Perú a las 8.00 a. m. el 28 de enero bajo un fuerte respaldo policial y en el anonimato.

Por otro lado, también se contará con la presencia de personal de la Interpol, que se encargará de verificar el estado de salud del ‘Monstruo’ y participará en el resguardo del intercambio en Perú.

