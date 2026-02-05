Extranjero detenido en Lima fue expulsado a Chile: Es acusado de apuñalar a una persona
La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una orden de expulsión contra el ciudadano venezolano Antonio José Carpintero Rodríguez, alias ‘Ñaja Ñaja’, requerido por las autoridades de Chile, tras ser acusado de apuñalar a una persona en una disputa por un espacio para el lavado de autos. Además, se determinó que ingresó de manera irregular al territorio peruano.
Así, el ciudadano extranjero fue trasladado esta tarde vía aérea desde Lima hacia Tacna, luego de la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Expulsión (PASEE), el cual fue notificado por el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares Ramírez.
La máxima autoridad migratoria dispuso que la Jefatura Zonal Tacna brinde todas las facilidades necesarias para que la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecute la expulsión del ciudadano a través del Puesto de Control Fronterizo (PCF) Chacalluta, previa coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
“Estamos actuando con celeridad y dentro del marco legal para garantizar la seguridad interna y cumplir con los compromisos de cooperación internacional. No permitiremos que personas que representan un riesgo para la ciudadanía permanezcan en el país”, afirmó Balladares Ramírez.
Carpintero Rodríguez fue intervenido el 4 de febrero en la zona de Huandoy, en Lima Norte, al presentar una alerta roja internacional. Tras la intervención, las autoridades policiales informaron de inmediato a Migraciones, lo que permitió verificar que el ciudadano no contaba con ninguna calidad migratoria ni registro de ingreso regular al Perú.
Antes de su expulsión, la Superintendencia realizó el registro de los datos biométricos del ciudadano extranjero, con la finalidad de cruzar información con los organismos de seguridad nacionales e internacionales. Asimismo, se dispuso el impedimento de ingreso al país por un periodo de 15 años.