Falla en juego mecánico deja a 25 personas atrapadas a varios metros de altura en San Martín

Momentos de pánico vivieron 25 personas tras quedar suspendidas a varios metros de altura en un juego mecánico, similar a una ruleta, debido a una falla en la estructura del aparato. El incidente ocurrió en el centro poblado de Shanboyacu, en la región San Martín.

El juego presentó desperfectos mecánicos cuando se encontraba en pleno funcionamiento, lo que provocó que los ocupantes quedaran atrapados a varios metros de altura durante aproximadamente 30 minutos. Durante ese tiempo, los afectados permanecieron suspendidos, visiblemente asustados y sin información clara sobre lo que estaba ocurriendo.

Personal de apoyo y responsables del juego realizaron maniobras para restablecer el sistema y lograr que los pasajeros descendieran de manera segura. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, aunque varios de los afectados presentaron crisis nerviosas producto del miedo.

