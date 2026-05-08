Fallece el vigilante que fue atropellado por mujer en estado de ebriedad en Trujillo

Luego de ser internado en UCI por varios días, Juan Martínez, de 52 años, el vigilante que fue atropellado por Maricsa Polet Alfaro en Trujillo, falleció producto de la gravedad de las heridas que dejó el accidente. Él se encontraba luchando por su vida en el Hospital Belén.

Hasta el momento de esta publicación, la conductora se encuentra en libertad bajo un juicio por accidente que ocasionó. La pericia policial detalló que ella condujo bajo un nivel de alcohol en la sangre superior al permitido por la ley.

Su fallecimiento fue confirmado por el gerente general de Salud de La Libertad, Gerardo Floriano, quien informó que Martínez tuvo graves complicaciones por las lesiones sufridas, lo que ocasionó una muerte cerebral que continuó con un paro cardíaco.

El reporte médico señala que la embestida del auto le ocasionó múltiples fracturas en las costillas, pelvis y columna vertebral.

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