Gobierno declara estado de emergencia en 893 distritos de más de 20 regiones por el FEN

A través de un decreto supremo promulgado por el Gobierno, se estableció la declaratoria de emergencia de 893 distritos de más de 20 regiones ante la inminencia del impacto del Fenómeno El Niño. De acuerdo al ENFEN, en agosto se elevó a un 62% la probabilidad de que el evento climático alcance una magnitud extraordinaria.

La declaratoria de emergencia forma parte de una medida de excepción por 60 días calendario para ejecutar “acciones inmediatas de prevención y reducción del muy alto riesgo” ante las precipitaciones extremas que estiman las instituciones encargadas del monitoreo del evento meteorológico.

Esta medida alcanza a varios distritos de 22 regiones del país y a la provincia constitucional del Callao. Zonas del país donde existe el riesgo inminente de intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

EL ALCANCE DEL ESTADO DE EMERGENCIA

La medida permitirá la ejecución de medidas preventivas y de rehabilitación excepcionales en localidades específicas de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

En tanto, el Decreto Supremo Nº 124-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, revela algo importante: la declaratoria de emergencia es por una emergencia de nivel 4, lo cual implica que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y locales ha sido sobrepasada. Ante ello, se requiere la intervención técnica y operativa del Gobierno Nacional.

Finalmente, esta decisión del Ejecutivo se apoya en reportes oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, y la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, las cuales anticipan una alta probabilidad de un escenario de precipitaciones extremas.

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