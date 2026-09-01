Ministerio del Interior explica por qué César Astudillo no viajó a Trujillo tras secuestro de empresario

El ministro del Interior, César Astudillo, no se trasladó a Trujillo luego de los actos de violencia registrados durante la madrugada del último domingo: el secuestro de un empresario minero y el cuádruple asesinato de sus acompañantes.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el Ministerio del Interior explicó que el titular del sector atraviesa “una situación familiar muy delicada”, motivo por el cual no acudió personalmente al lugar de los hechos.

COMUNICADO DEL MININTER

Pese a no estar físicamente en Trujillo, el Mininter aseguró que Astudillo viene realizando un seguimiento permanente de los operativos y de las labores de inteligencia desplegadas tras los hechos.

Según la cartera, el ministro mantiene comunicación constante con los principales mandos de la Policía Nacional y con el titular de Defensa, Rafael Belaúnde, quien se trasladó a Trujillo y encabezó las acciones operativas ejecutadas en la zona.

“El Ministerio del Interior informa que desde que se reportaron los hechos en Trujillo, el ministro César Astudillo, dispuso el traslado inmediato del Comandante General de la Policía y del general de la DIRINCRI con los equipos de investigación criminal”, dice el post publicado en las redes sociales del Mininter.

El Ministerio del Interior informa que desde que se reportaron los hechos en Trujillo, el ministro César Astudillo, dispuso el traslado inmediato del Comandante General de la Policía y del general de la DIRINCRI con los equipos de investigación criminal. Además ha mantenido… pic.twitter.com/9JBAzxItoJ — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) September 1, 2026

RECIBIÓ EL RESPALDO DESDE EL EJECUTIVO

En diálogo con RPP, el titular de Defensa, Rafael Belaúnde, descartó que la no presencia de Astudillo en Trujillo se deba a una falta de compromiso con sus funciones.

“Esto ha sido una coordinación que hemos hecho estrechamente entre el ministro Astudillo, la presidente de la República, quien habla, el premier Galarreta y más que eso no le podría informar; pero no ha sido por falta de voluntad del ministro. Él ha tenido otras responsabilidades también vinculadas a esta operación”, precisó.

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