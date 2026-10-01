Fenómeno El Niño: solo el 5% de las empresas peruanas ha tomado medidas frente a desastres naturales

El 83% de las empresas peruanas no financieras han adoptado medidas preventivas ante el Fenómeno El Niño (FEN), pero solo el 5% cuenta con un seguro frente a desastres naturales, de acuerdo con una encuesta realizada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a 345 compañías.

Entre las principales medidas adoptadas por estas empresas figuran la habilitación de rutas logísticas alternativas, implementada por el 42%; los planes de continuidad operativa, con 41%; y el refuerzo de instalaciones, con 40%. En las compañías ubicadas en el norte del país, esta última medida alcanza al 94%.

Sin embargo, la exposición empresarial no se limita a los daños que puedan sufrir sus instalaciones. La interrupción de una carretera, el cierre temporal de una planta o la pérdida de mercadería pueden afectar también a proveedores, clientes, distribución y flujo de caja, generando consecuencias que se extienden a distintas etapas de la operación.

A este escenario se suma una mayor recurrencia del fenómeno El Niño, ya que mientras históricamente este evento se presentaba aproximadamente cada 19 años, actualmente el intervalo se ha reducido a seis años aproximadamente.

LAS INDUSTRIAS MÁS IMPACTADAS

Entre las actividades que podrían enfrentar mayores impactos se encuentran la agroindustria, manufactura, comercio, construcción, transporte y logística, debido a su exposición a lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslizamientos. Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima figuran entre las regiones que requieren especial atención en materia de prevención.

El impacto económico de estos eventos tiene antecedentes. De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Niño Costero de 2017 generó una reserva de siniestros de 16.587 casos, equivalente a US$ 660 millones, aproximadamente S/ 2.190 millones al tipo de cambio de aquella época.

La brecha de protección también se refleja en el mercado asegurador. La penetración de seguros en Perú equivale al 2% del PBI, frente al 3,3% registrado en América Latina y al 7,2% a nivel mundial. Además, solo el 24,3% de las carreteras nacionales cuenta con cobertura, según cifras recientes del sector.

Ante este panorama, expertos recomiendan evaluar los riesgos, identificar activos y procesos críticos y verificar que las pólizas cubran infraestructura, maquinaria y mercadería. También plantean contar con proveedores alternativos, rutas de contingencia y planes de continuidad operativa para facilitar la recuperación después de un evento adverso.

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