Fiscalía inicia investigación por atropello de juez de Huaura Víctor Reyes Alvarado

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura abrió una investigación contra quienes resulten responsables del atropello del juez superior Víctor Reyes Alvarado, ocurrido el domingo 13 de setiembre en las inmediaciones de su domicilio.

El Ministerio Público investiga el caso por los presuntos delitos de lesiones culposas agravadas, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito, en agravio del magistrado de la Corte Superior de Justicia de Huaura.

El fiscal provincial Edwin Araujo Dulanto dispuso una serie de diligencias urgentes para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas se encuentran la visualización de las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, el recorrido del lugar del accidente, la toma de declaraciones de testigos y una inspección técnico-policial.

Según informó la Corte Superior de Justicia de Huaura, Reyes Alvarado, quien preside la Sala Penal de Apelaciones, fue atropellado por una camioneta y permanece con estado de salud reservado. La institución señaló que realiza seguimiento a su evolución y pidió evitar la difusión de información que no provenga de canales oficiales.

La Corte también difundió un video en el que se observa el momento del atropello y solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar al vehículo involucrado. Las personas que cuenten con información relevante pueden comunicarla a la comisaría más cercana.

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