Gisela Valcárcel presentará su nuevo libro en la FIL Lima 2026: “Ha sido un regalo en mi vida”

La conductora, empresaria y productora presentará su libro el próximo 2 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Lima. Una obra que va más allá de las páginas y que representa una profunda reflexión sobre quién fue, quién es y quién espera ser Gisela Valcárcel en los próximos años.

“El poder de ser tú” es el resultado de un proceso íntimo de introspección. En sus páginas, Gisela Valcárcel invita al lector a detenerse, mirar su historia y aprender de esta. A través de experiencias personales, la conductora comparte reflexiones sobre la importancia de tomar decisiones, aceptar los cambios y construir el propio camino.

Más que una obra lineal, este libro, que define como inspiracional, propone una experiencia interactiva. Incluye espacios para escribir reflexiones, ejercicios prácticos y hasta un playlist de canciones que acompaña la lectura. Los contenidos abordan temas como el perdón, la libertad, la disciplina y la aceptación, sin ofrecer fórmulas únicas, sino herramientas para la reflexión personal.

“Este libro ha sido un regalo en mi vida. Llegó mientras me preparaba para una nueva etapa y terminó dándole sentido. Hoy siento ilusión por compartir aquello que me ayudó a crecer, pero también por escuchar a quienes, como todos en algún momento, han sentido miedo, se han detenido, han perdido la ilusión o están buscando volver a creer en sí mismos”, afirma Gisela Valcárcel.

Sobre su paso por “Habla Serio”, podcast de entrevistas de Latina Noticias, la conductora expresó haberle encantado compartir ese espacio junto a Mónica Delta y Santiago Gómez. “Agradezco haber estado ahí. Me sorprendió la rapidez con la que trabaja el equipo. Todos sabían qué hacer, vi caras y todos eran de profesionales”, mencionó.

Con esta, su segunda publicación, la conductora también inicia una nueva etapa en la que ampliará este proyecto a través de libros, pódcast, docublogs, encuentros presenciales y otros contenidos orientados a compartir historias y experiencias.

La obra será presentada el próximo 2 de agosto, a las 5:00 p. m., en el auditorio Blanca Varela de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima), en una conversación junto a la periodista Patricia del Río, que culminará con una firma de libros.

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