Gobierno anuncia ejecución de Nueva Carretera Central con presupuesto de S/600 millones antes de junio

Durante una reunión de trabajo con gobernadores regionales y alcaldes, el presidente José María Balcázar anunció que el megraproyecto de la Nueva Carretera Central ‘Daniel Alcides Carrión’ seguirá el inicio de la ejecución de la obra pese a las fricciones con el convenio país a país con Francia.

Según señala el comunicado emitido por el gobierno, ya se ha calendarizado las principales estrategias para contar con los estudios definitivos e iniciar una convocatoria con el fin de adjudicar a un convenio y comenzar con la obra.

“En mi gobierno la obra se iniciará y tenemos comprometidos 600 millones de soles y la obra no se paralizará”, explicó Balcázar tras la reunión con los mandatarios y dirigentes de la Macrorregión Centro del Perú.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, indicaron que se han comprometido con solucionar los problemas del proyecto y ha “optimizar” la obra, revisando mecanismos y modalidades de financiamiento que permitan el desarrollo de la obra hasta su final.

Por su parte, el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, declaró que el presupuesto se asignaría “en los próximos días” y pidió a Palacio de Gobierno que garantice la ejecución con apoyo de Francia, que “va a ser muy importante para que este proyecto cristalice”, finalizó.

