Provías desmiente acuerdo con Francia: Vía Santa Rosa y Nueva Carretera Central seguirán en construcción

Desencuentros. La empresa PMO Vías afirmó en la tarde de este 5 de febrero que el Acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia (G2G), suscrito el 2021, terminó de manera sorpresiva por supuestos hechos que afectaron las operaciones de la Vía Expresa Santa Rosa, la Nueva Carretera Central y el Puente Santa Rosa. No obstante, Provías Nacional comunicó que el contrato sigue en pie, pero sin la participación técnica de la empresa francesa.

“El acuerdo de gobierno a gobierno con Francia sigue vigente y no ha sido resuelto (terminado), por lo que la ejecución de estos importantes proyectos continuará de acuerdo a la programación establecida para el presente año”, aclaró el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías Nacional sobre el estado actual de la concesión con el gobierno francés.

En este contexto, la directora ejecutiva de Provías Nacional, Claudia Dávila Moscoso, declaró para el medio Canal N que el único contrato resuelto en el marco de las negociaciones con Francia, es con PMO Vías por la asistencia técnica, no que Perú dio por resuelta toda la negociación con el país franco.

“PMO Vías es un asistente técnico, no están resolviendo contratos ni el acuerdo Gobierno a Gobierno con Francia. Lo único que se está hacienda es resolver (dar por concluido) el contrato con la asistencia técnica”, dijo Dávila.

Por otro lado, PMO Vías indicó en su comunicado que el supuesto fin de las negociaciones carecían de sustento técnico y jurídico, “pues se basa en argumentos no vinculados a las operaciones de PMO Vías en el Perú” incluso de supuestos hechos ocurridos años antes de la firma del G2G.

La empresa francesa denunció que se pretendía responsabilizarla por supuestos actos de corrupción y que pone en riesgo cinco años de trabajo en conjunto en ambas partes.

VIDEO RECOMENDADO