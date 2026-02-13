Gobierno fija tope de siete líneas móviles por persona: ¿qué pasará si exceden el límite?

El Gobierno estableció un nuevo límite en la cantidad de servicios públicos móviles que una persona puede tener a su nombre. Según un Decreto Legislativo publicado este viernes 13 de febrero, cada ciudadano —sea peruano o extranjero— podrá registrar hasta un máximo de siete servicios móviles, sin importar la empresa operadora que los brinde.

La supervisión de esta medida estará a cargo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. En caso de detectarse que una persona supera el límite permitido, Osiptel solicitará a la empresa operadora correspondiente la baja de los servicios excedentes.

La norma forma parte de las acciones del Estado para ordenar el mercado de las telecomunicaciones y prevenir prácticas irregulares vinculadas al uso indebido de líneas móviles.

¿QUÉ OCURRE SI SE SUPERA EL LÍMITE?

El Decreto establece que las personas que, al momento de su publicación, cuenten con más de siete servicios móviles registrados podrán mantenerlos. Sin embargo, no podrán contratar nuevas líneas adicionales.

Asimismo, se contempla la posibilidad de excepciones, las cuales serán precisadas en el reglamento del Decreto Legislativo 1338, norma vinculada al Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles. Este registro tiene como objetivo combatir el comercio ilegal de celulares y fortalecer la seguridad ciudadana.

PLAZO Y CONTROLES

Para garantizar el cumplimiento de la disposición, Osiptel otorgará un “plazo razonable” a las personas que excedan el límite, a fin de que puedan ceder algunos de sus servicios o definir cuáles conservarán. Además, las empresas operadoras estarán obligadas a verificar cuántas líneas tiene cada cliente antes de contratar un nuevo servicio, a través de un sistema habilitado por el organismo regulador.

La medida entrará en vigencia el 14 de febrero y, según las autoridades, contribuirá a reducir el comercio ilegal de teléfonos móviles, fortalecer la seguridad y promover mayor transparencia en el sector de las telecomunicaciones.

