Gobierno oficializa disolución del INPE y creación de la SUNIR

El Gobierno publicó el decreto supremo que oficializa la disolución del INPE y la creación de un nuevo organismo que propone una reestructuración integral del sistema penitenciario y de reinserción social en nuestro país: SUNIR. El decreto legislativo N° 1710 fue publicado este 04 de febrero en el diario oficial El Peruano.

En el documento se ratifica la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) como ente rector del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social.

Además, precisa que es necesaria una “reingeniería institucional” y una gestión integral de la política de reinserción social de las personas detenidas y adolescentes en conflicto. “Se exhorta a evaluar la decisión de reestructurar integralmente el Instituto Nacional Penitenciario, a fin de redimensionar el tratamiento penitenciario con fines de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”, subraya el decreto.

¿POR QUÉ SE DISOLVERÁ EL INPE?

El expediente también señala los motivos por los que se dicta las disposiciones para la disolución del INPE y la implementación de la SUNIR. “Los diseños organizacionales vigentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del Programa Nacional de Centros Juveniles evidencian limitaciones estructurales y funcionales que dificultan una capacidad de respuesta eficiente frente al incremento sostenido de la criminalidad“, precisa.

Asimismo, indica que sin esta reforma las brechas estructurales y operativas continuarán, comprometiendo la eficacia de la política criminal del Estado y el cumplimiento de los estándares internacionales respecto a esta materia.

