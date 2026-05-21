Gobierno prorroga el estado de emergencia en el Vraem, Camisea y el Ene

El Gobierno de José María Balcázar prorrogó por 60 días más el estado de emergencia en 12 distritos y 8 centros poblados de las regiones Huancavelica, Cusco, Junín y Ayacucho, en el marco de intervenciones articuladas del ejército en el Vraem.

Con esta medida, el Estado espera obtener resultados durante la vigencia de la prorroga que será liderada por el Comando Especial Vraem. El informe será enviado al titular del Ministerio de Defensa, que luego tendrá como último destino la Presidencia y el Congreso de la República.

Prorroga de emergencia alcanza a la franjas territoriales de Camisea y Ene

Los distritos que estarán bajo los efectos de la medida se dividen por cada departamento:

Ayacucho: Ayahuanco, Santillana, Silvia, Llochegua, Canayre, Pucacolpa y Putis.

Huancavelica: Roble.

Cusco: Pichari y Unión Ashaninka.

Junín: Mazamari y Vizcatán del Ene.

También algunos centros poblados se verán bajo efectos del estado de emergencia por región:

Ayacucho: Ccano, Yanamonte y Carhuahuran.

Huancavelica: Ichucucho y Cochabamba Grande.

Cusco: Kiteni.

Junín: Puerto Ocopa y Quiteni.

En esa línea, se anuncia que la prórroga alcanza a la franja territorial “Eje energético del gas de Camisea”, que corresponde a ocho kilómetros de lado a lado del transporte de gas natural y líquidos y gas natural de la estación productora, que inicia desde el centro poblado Nuevo Mundo, en Megantoni (anteriormente hubo una fuga de gas que llegó a incendiarse), hasta el distrito de Anco, en Ayacucho.

Lo mismo se aplica para la franja territorial del “Corredor operacional fluvial-terrestre del Ene”.

Este estado de emergencia será financiado por el presupuesto institucional que fue asignado en los pliegos y recursos adicionales que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorice.

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