Yo Soy GRANDES BATALLAS: Gustavo Cerati e Isabel Pantoja cerraron la noche con una intensa batalla

La última batalla de la noche enfrentó a Isabel Pantoja y Gustavo Cerati en un duelo lleno de emoción y rock.

El jurado destacó la interpretación de Isabel Pantoja y la carga emocional de su presentación. “Hay que tener vivencia y se notó en tu interpretación”, comentaron, resaltando además la cercanía del timbre con la artista original.

Sin embargo, también hubo observaciones técnicas. Los jueces señalaron algunos problemas con el acento y ciertas imprecisiones en las notas altas. “Hoy día los altos se nos han escapado”, mencionaron.

Por el lado de Gustavo Cerati, los elogios estuvieron centrados en su seguridad y evolución dentro de la competencia. “Estás empoderadísimo”, señalaron, además de resaltar la complejidad de tocar guitarra mientras interpreta una canción tan exigente.

“Todo lo demás ha sido espectacular”, concluyó el jurado tras la presentación del consagrado, quien volvió a demostrar fortaleza en el escenario.

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