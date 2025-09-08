Gremios turísticos exigen soluciones por crisis en Machu Picchu: “Ha escalado a ser un asunto político”

A través de un comunicado, los gremios profesionales y empresariales del sector turismo del Perú expresaron su preocupación ante la anunciada conclusión de la concesión a CONSETTUR el pasado viernes 5 de septiembre.

La falta de un nuevo contrato, tras el cese de sus servicios, ha generado un vacío en la gestión del servicio debido a la falta de un plan de contingencia o nueva licitación para la operación de los buses. Esta situación ha provocado la paralización del servicio, largas colas de turistas, y la preocupación de diversas entidades por la falta de coordinación y posible afectación a la experiencia del visitante.

En el comunicado, explicaron que debido a la falta de previsión de las autoridades competentes, se adiciona un nuevo escenario de incertidumbre y conflicto en la gestión.

“Desde marzo del presente año advertimos esta situación y pedimos a la Municipalidad de Urubamba tomar medidas con antelación. El vencimiento del contrato de concesión era un hecho conocido; sin embargo, no se definieron mecanismos claros de continuidad ni se garantizó transparencia sobre el proceso. Hoy, estamos frente a un vacío de gestión que pone en riesgo el orden y la seguridad en el acceso a nuestro principal atractivo turístico”, indicaron en el documento.

La situación actual evidencia una clara indefinición sobre quién operará la vía, bajo qué condiciones y con qué capacidad de buses, lo que no solo afecta a los visitantes y operadores, sino también la imagen de este patrimonio.

OBSERVACIONES A EMPRESA DE BUSES LOCALES

La Cámara de Comercio del Cusco señaló que la empresa de buses locales, San Antonio de Torontoy, no ha podido operar completamente ya que la Municipalidad Provincial de Urubamba le otorgó una concesión temporal de cuatro meses sin que tuvieran la infraestructura mínima necesaria.

“No cuentan con personal capacitado ni autorizado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado para conducir la ruta Hiram Bingham – Santuario Histórico de Machupicchu. Tampoco poseen estacionamientos para las 18 unidades permitidas, plantas de combustible ni estaciones de embarque habilitadas. Esto dejó de ser un problema técnico y pasó a ser un asunto político por los niveles a los que ha escalado”, señaló su representante.

ALTO A LAS ACTIVIDADES DE CONSETTUR

Pese a que se señaló que la empresa de buses CONSETTUR dejaría de operar este lunes 8 de septiembre, sus servicios continúan respaldados por la Policía Nacional del Perú, tal y como comunican por medio de sus plataformas.

“El servicio se encuentra en funcionamiento para evitar inconvenientes para los turistas, mientras no se informe al respecto a través de nuestras redes sociales sobre alguna suspensión, nos mantendremos atendiendo”, precisó una operaria del consorcio.

Este domingo, CONSETTUR detuvo sus actividades de transporte a Machu Picchu por un periodo de más de tres horas debido a un atentado contra una unidad el día anterior. Tras la interrupción, la empresa reanudó el servicio con resguardo policial en cada bus para garantizar la seguridad de los turistas.

Representantes del sector privado de turismo calificaron el actuar de las autoridades como improvisaciones, argumentando que sus decisiones retrasan la recuperación de los flujos de visitantes al Perú y que, de mantenerse en esa línea, seguiremos por debajo de los niveles prepandemia, golpeando la confianza de operadores internacionales.

“Todavía no logramos recuperar la posición que teníamos antes de la pandemia y, en lugar de buscar impulsarla, se está actuando en contra, generando incertidumbre en los posibles visitantes”, agregaron.

Los gremios solicitan a las autoridades priorizar el bienestar colectivo y adoptar decisiones oportunas que permitan resolver las observaciones en el corto plazo, sin afectar la experiencia del visitante.

