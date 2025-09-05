Exclusivo: Habló el dueño de la casa dinamitada en Trujillo

El dueño de la casa que fue atacada con dinamita en Trujillo, Roy La Rosa Toro Sánchez, habló en exclusiva para Latina Noticias. Él señaló que el atentado tiene como raíz la captura de “labores mineras” en Pataz, cuyos reales dueños son los mineros artesanales. En ese sentido, hizo una fuerte denuncia: apuntó directamente como responsables del ataque a integrantes de la mina Poderosa.

“Aunque pongo en riesgo mi vida, debo decir que los responsables son la empresa minera Poderosa junto con sus acopios. Ellos contratan personas para que le quiten sus minas a los mineros artesanales. De lo que me pase, yo culpo directamente a la minera Poderosa“, remarcó.

Durante la entrevista, indicó que su cuñado es el dueño de la mina por la que han sido víctimas del ataque con dinamita y que no es la primera vez que estos atentados ocurren.

“El 3 de septiembre en la madrugada fueron atacados tres militares en la zona de la mina. Nosotros no podíamos ingresar. Cuando estábamos evaluando las estrategias para que los militares entren a retomar el orden, media hora antes del ingreso detonó la dinamita en la casa“, aseguró.

Roy La Rosa Toro Sánchez, quien es Presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (Amape), una organización que representa a un grupo de mineros artesanales, aseguró que la dinamita utilizada en el ataque está registrada a nombre de la minera Poderosa.

“Cada explosivo viene con un código. Esa codificación la encontramos en una caja y ese explosivo estaba a nombre de la minera Poderosa. Pedimos la información a Sucamec. Poderosa tiene contrato con varias personas de mal vivir y les facilita el explosivo, el cual es regulado en esta zona. La única empresa en Pataz que puede solicitar anfo es Poderosa. Ningún minero artesanal tiene el permiso para poder comprarlo”, enfatizó.

Asimismo, aseguró que, antes del atentado, dejaron en la vivienda un papel con un claro mensaje. “El día que dejaron la dinamita se encontró un papel en el que dicen que me dan 48 horas para desistir, es decir, que deje la labor minera, que deje de insistir en recuperar esa mina. La denuncia está sentada. El papel lo dejaron en la casa“, concluyó.

