Hackean la PCM: exponen credenciales de acceso a la base de la DINI

Las agrupaciones de “hacktivistas” Deface Perú y Nulled Perú, anunciaron que filtraron varias credenciales de acceso pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), lo que podría vulnerar la base de datos de seguridad del país.

Según detalla la alerta de amenaza del 3 de marzo de 2026, el grupo de hackers se centró en atacar el ingreso al ecosistema digital de sistemas de información geográfica e inteligencia espacial (ArcGIS), que permite al gobierno convertir datos espaciales en mapas interactivos.

Deface Perú vuelve a hackear organismos del estado

No es la primera vez que este grupo de “hacktivismo” (como ellos se perciben) vuelven a presentar las falencias informáticas de los organismos del Estado tras ataques.

Ellos fueron conocidos por hackear la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN) el 4 de septiembre de 2025, donde se filtraron nombres de oficiales, suboficiales, así como casos sensibles y herramientas de infiltración, como camuflaje.

Veinticuatro días después del mismo periodo mencionado, hackearon al diario El Peruano, donde cambiaron la portada principal del medio y colocaron un mensaje donde protestaron contra la corrupción y las muertes en las manifestaciones. Ese mismo día también hackearon a la PNP y filtraron los nombres de los oficiales convocados para reprimir la “Marcha de la Generación Z”.

Latina Noticias se comunicó con la PCM para conocer su versión sobre este nuevo ataque cibernético, pero no obtuvimos respuestas.

