Me Caigo de Risa: ¡El crossover que nadie pidió llegó al programa! “Maricaries y “Ricalvo” hicieron de las suyas

Las risas estuvieron garantizadas en Me Caigo de Risa cuando el juego “El escenario inclinado” convirtió un supuesto estudio de casting en uno de los momentos más caóticos y divertidos de la noche. Mientras Peláez explicaba la dinámica comenzaron a aparecer personajes que nadie vio venir.

Todo explotó cuando hicieron su ingreso los jurados del casting: “Ricalvo”, una divertida alusión a Ricardo Morán, y “Maricaries”, inspirada en Maricarmen Marín, ambos conductores de Yo Soy. La dupla no tardó en arrancar carcajadas con su inesperada interacción. “Maricaries, pasa”, decía el personaje de “Ricalvo”, mientras la situación seguía escalando con comentarios como “Hace tiempo que quería volver a grabar estas audiciones”, haciendo clara referencia al popular programa de talentos.

El detalle que hizo aún más graciosa la escena fue ver cómo los jurados intentaban comportarse con total normalidad mientras el escenario inclinado hacía que todo se sintiera aún más descontrolado.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!