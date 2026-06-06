Me Caigo de Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño recibió “su besito”… y terminó en el piso!

El juego “Pásame la dona” se convirtió en uno de los momentos más caóticos de la noche en Me Caigo de Risa, cuando los ocho integrantes del equipo junto a Mauricio Mesones intentaron pasarse una dona inflable de un extremo al otro sin soltarse las manos.

En el camino de regreso, a Mauricio Mesones se le quedó atorada la dona en el cuello, provocando gritos de ayuda en el set. “¡Ayúdalo, Lita!”, se escuchaba mientras Lita Pezo y Renzo Schuller intentaban bajarle la dona entre risas y desesperación.

Pero poco después Renzo Schuller sufrió exactamente el mismo problema y terminó con la dona atrapada en el cuello. Esta vez, Rodrigo Sánchez Patiño fue el encargado de ayudarlo, aunque no podía dejar de reír mientras trataba de liberarlo. El momento más inesperado llegó cuando Rodrigo Sánchez Patiño casi no lograba ponerse la dona, hasta que Peláez soltó un inesperado “su besito”, provocando que Renzo Schuller le diera un beso en el cachete antes de ayudarlo. Como si no fuera suficiente, segundos después Rodrigo terminó cayéndose al piso mientras intentaba continuar el reto.

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