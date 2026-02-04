Hallan garrapata en cama de paciente de hospital de EsSalud

Una mujer acudió de emergencia a un hospital de EsSalud en Áncash para ser atendida de un fuerte dolor estomacal; sin embargo, encontró una deficiente atención y falta de salubridad y es que encontró una garrapata en la cama donde fue hospitalizada.

La paciente identificada como Marilyn Sagata Ríos llegó hasta el hospital Uno del Cono Sur de Essalud del distrito de Nuevo Chimbote debido a una complicación estomacal. Tras ser atendida y hospitalizada, su hija encontró una garrapata en la cama de su madre; además, de restos de sangre en sábanas y almohada.

La joven confrontó al personal de salud por la falta de salubridad en la atención médica y les exigió dar explicaciones por la presencia del parásito en el área de emergencia, sin embargo, ellos solo atinaron a retirar las sábanas y dejar a la paciente en una silla.

