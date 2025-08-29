Hallan vasija con representaciones de guerreros en el Observatorio Solar Chankillo en Áncash

El Ministerio de Cultura, a través de la Unidad Ejecutora 010 Chankillo, anunció el descubrimiento de una vasija escultórica fragmentada con representaciones de guerreros en combate, en el acceso al Observatorio Solar del Complejo Arqueoastronómico Chankillo, en el valle de Casma (Áncash).

La pieza, perteneciente al estilo Patazca, habría sido rota de manera deliberada como parte de una ofrenda ritual, o en el marco de un evento de conflicto en el sitio. Su ubicación, en un espacio de profundo valor ceremonial, resalta su significado simbólico dentro de las prácticas religiosas asociadas al Sol.

Los investigadores sostienen que la representación de guerreros está vinculada al edificio de Chankillo conocido como Templo Fortificado, que funcionó como centro político, militar y ritual de las élites de Chankillo. Este hallazgo confirma que los objetos rituales no solo tenían un carácter ceremonial, sino que también transmitían mensajes de identidad y autoridad.

La vasija se suma a otras evidencias que relacionan las ceremonias solares —organizadas a partir de las observaciones astronómicas en las Trece Torres de Chankillo— con el surgimiento de una élite guerrera que consolidó su poder a través de la ritualidad, el control del calendario solar y la fuerza militar.

De esta manera, el hallazgo refuerza la interpretación de que Chankillo, además de ser el observatorio solar más antiguo de América, también fue escenario de combates y de legitimación del poder de sus élites.

Con el hallazgo, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la investigación, conservación y puesta en valor de Chankillo y continuará con las excavaciones en distintas áreas del complejo para seguir revelando aspectos clave de la civilización que floreció en Áncash hace más de 2,300 años.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7