Perú
Hermanos universitarios mueren tras sufrir violento choque cuando iban a visitar a su madre
Una tragedia enluta a Puno. Dos hermanos universitarios perdieron la vida en un fatal accidente de tránsito ocurrido en la carretera Juliaca–Coata, cuando se dirigían a visitar a su madre en el distrito de Coata. 

Los jóvenes, identificados como Clever Rojo Ávila (24) y Alan Edison Rojo Ávila (22), estudiantes de Psicología e Ingeniería Civil respectivamente en la Universidad Peruana Unión, viajaban a bordo de una motocicleta cuando impactaron violentamente contra una camioneta.

El accidente se registró alrededor de las 10:30 a.m. en el desvío Caracoto–Coata. Según información preliminar, la motocicleta chocó contra el costado derecho de la camioneta de placa PIA-363, conducida por Daniel Sucasaca Yanqui (56), quien se incorporaba a la vía en ese momento. 

El fuerte impacto expulsó a los hermanos por el aire, provocando graves lesiones que acabaron con sus vidas en pocos minutos, pese a los intentos de auxilio de los vecinos de la zona.

La necropsia confirmó que uno de los jóvenes sufrió traumatismo torácico cerrado y el otro traumatismo abdominal cerrado, lesiones que resultaron mortales. 

Lo que debía ser una visita familiar terminó en una dolorosa tragedia para la familia Rojo Ávila y para toda la comunidad universitaria que hoy lamenta la partida de dos prometedores estudiantes.

