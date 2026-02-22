Muere alcalde Edward Amoroto tras sufrir ataque a balazos: esto dijo su hijo
Stephano Amoroto confirmó el fallecimiento de su padre, el alcalde distrital de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos, quien fue baleado por sicarios mientras supervisaba una obra pública en el centro poblado de Huarangal, en Ica.
El burgomaestre recibió impactos de bala en el tórax y el abdomen, fue auxiliado por vecinos y trasladado de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde finalmente falleció.
A través de Facebook, Stephano Amoroto le dedicó un emotivo mensaje de despedida, expresando su dolor y arrepentimiento por no haber podido abrazarlo por última vez. “Me quedaré con la rabia de no haberte abrazado por última vez. (…) Descansa en paz, viejito”, escribió.
Como se recuerda, el ataque contra el alcalde ocurrió cuando se encontraba acompañado de su equipo de trabajo, donde el sicario disparó y luego huyó en una motocicleta.
